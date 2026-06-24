Ile zarabia lekarz w Polsce. Porównanie z Niemcami i Szwecją
Młody lekarz rozpoczynający specjalizację w Niemczech zarabia 5 722 euro brutto (ok. 3 492 euro netto, czyli ok. 15,4 tys. zł), a na koniec szkolenia dochodzi do około 7 300 euro brutto (4 334 euro netto 19,1 tys. zł). Świeżo upieczony specjalista zaczyna od 7 552 euro brutto (4 463 euro netto, tjairaG
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Komentarze (39)
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No właśnie problem polega na tym, że wcale nie. Gdyby spacjalista w Polsce zarabiał 240k netto rocznie, to nie byłoby problemu.
Problem, że z publicznych pieniędzy lekarze mają płacone po 580k i więcej rocznie, raportując średnio ponad 300 godzin miesięcznie.
No i najważniejsze, który kraj pozwoliłby im zaraportować 300h pracy w miesiącu? ( ͡°
I- rezydent II- Facharzt czyli z tytulem specjalisty III Oberarzt(in), IV Leitender Oberarzt(in)
Cyfry arabskie oznaczaja wysluge w latach. Wynagrodzenia brutto.
Dyzury
Co to za głupoty xD dla pacjentów szczególnie byłoby lepiej. Już teraz brakuje miejsc i lekarzy, ale ograniczmy wszystko jeszcze bardziej. Najlepiej niech istnieją tylko szpitale dla polityków, które wszyscy będziemy opłacać. Lekarze
No i co z tego? To można powiedzieć o całej masie zawodów.