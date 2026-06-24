— To jest politycznie niewygodne, ale dla pacjentów i budżetu byłoby lepiej, gdyby szpitali w Polsce było mniej. Wtedy oszczędza się na utrzymaniu budynków, zakupach części sprzętu, jest też mniejsze zapotrzebowanie na zawody medyczne, więc spada presja na płace



Co to za głupoty xD dla pacjentów szczególnie byłoby lepiej. Już teraz brakuje miejsc i lekarzy, ale ograniczmy wszystko jeszcze bardziej. Najlepiej niech istnieją tylko szpitale dla polityków, które wszyscy będziemy opłacać. Lekarze Pokaż całość