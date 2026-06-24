Tak swoją drogą, i abstrahując od momentu przyjazdu policji to sama interwencja straży Miejskiej już była przypałem dla tych dostawców. Już stali sobie z godzinkę, już plan dnia w dupę, już tłumaczenie się strażnikom.

I już następnym razem może w głowie pojawi się myśl (zależy od kierowcy), że może lepiej po chodniku nie, bo znowu będzie przypał?



Potrzebujemy tego piętnowania takich zachowań, bo tymczasem wychodzę przed blok i myk, wszędzie źle zaparkowane Pokaż całość