Nie "GOŚĆ" tylko "PAN POLICJANT" (czy były podstawy do legitymowania?)
Miejsce: przy ul.Garbary 8 w Bydgoszczy Materiał powstał w celach edukacyjnych, aby uświadomić kierowcom, jak duże zagrożenie i chaos stwarzają nielegalne manewry samochodem po chodniku. Kontakt: gloszulicy@gmail.com 0:00 Wstęp 1:06 Jazda po ciągu pieszo-rowerowym 3:52 Rycerzyk 5:38 Straż Miejska 13zawisza
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Komentarze (39)
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@LudzieToDebile: Pouczenie w polskim g@wno-systemie prawnym to oszustwo prawne i złamanie podstawowych zasad prawa karnego. Tylko tak na miękko, pluszowo. Ale w papierach jest fikcja i pogwałcenie zasad prawnych.
Otóż pouczenie jest stwierdzeniem wykroczenia ze wskazaniem konkretnego sprawcy tegoż wykroczenia. Podnosi statystyki wykrywalności wykroczeń. Tylko kończy się bez realnej
Czyli funkcjonariusz nakłada pouczenie na sprawcę. A nie na "osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie". A więc w momencie udzielania pouczenia stanowisko funkcjonariusza
@EmilioEstevez:
No coz, swiadkowi przysluguja tez prawa, a policja nie lubi wydawac pieniedzy...
Kwestia czasu kiedy do tego dojdzie ( ͡° ʖ̯ ͡°)
A w tym samym momencie na Wilanów spada asteroida mierząca 3.14 długości konfidenckiego rowera. Dwa tygodnie później prezydentem kraju zostaje Grodzki
Panowie policjanci chyba muszą wrócić do szkółki policyjnej, trzeba im powtórzyć wszelkie szkolenia.
I już następnym razem może w głowie pojawi się myśl (zależy od kierowcy), że może lepiej po chodniku nie, bo znowu będzie przypał?
Potrzebujemy tego piętnowania takich zachowań, bo tymczasem wychodzę przed blok i myk, wszędzie źle zaparkowane
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