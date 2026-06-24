W polsce była taka sytaucja z kasynami. Influ mieli kliknac na niej 2-3 razy ruletke na stremie i oczywiscie niesamowita wygrana. Influ sa za glupi by masowo logowac sie do fajk strony, wiec strona byla prawdziwa tylko na kontach były specjalne flagi. System działał dobrze, az jeden kolega stremera po informatyce, powiedział "kliknij jeszcze raz", i padła maksymalna wygrana, "jeszcze raz" i genralnie naciskał na typka zeby nie przerywał bo to jego Pokaż całość