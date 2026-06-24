Kampania influencerów od Polymarketu to oszustwo.
Viralowe klipy, w których influencerzy wygrywają grubą kasę na PolyMarkecie, były scamem sponsorowanym przez firmę. Śledztwo WSJ pokazuje, jak Polymarket używał fejkowej domeny poimarket.com, gdzie pojawiały się spreparowane kontakty, które na prawdziwej platformie generowałyby straty żędu $100k.BArtus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
Wydawało mi się, że Google Play ma jakiś regulamin co do reklam, ale najwyraźniej nie albo można go olać.
Ktoś musiał robić śledztwo by sprawdzić czy to oszustwo? (ʘ‿ʘ)
I zupełnie przypadkiem rodzina Trumpa jest bezpośrednio "zainteresowana" tym scamem :D Głosujta prawiczki na Dolana, on was wyzwoli :D
Ogólnie polecam zainteresować się tematem - ustawieni influencerzy to NAJMNIEJSZY problem tego "biznesu".
@FrasierCrane: Nie, nie można tak powiedzieć i jest to najzwyklejsze kłamstwo. To nawet nie jest h----d bo wygrywają ci, którzy mają informacje (np ludzie Trumpa którzy wiedzą o pewnych zdarzeniach z wyprzedzeniem).
https://en.wikipedia.org/wiki/Insider_trading