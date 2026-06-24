polecam sauenkę

ja mam to szczęście że wychowałem sie w kulturze saunowania bo rodzicełe na początku lat 80 byli w Finlandii na jakiejś wymianie ośrodków naukowych i zostało im objawione jakim cymesem jest sauna

tate potem w piwnicy domu wstawił saune, piecyk oczywiście samoróbka z jakiejś grzałki pierkarnika czy czegoś równie zmyślnego xD

od najmłodszych lat pamiętam zimową sesję rodzinną w saunie, a potem nacieranie śniegiem

za dzieciaka też w ogóle nie Pokaż całość