Kupiłeś saunę?Uważaj!Międzynarodowy oszust naciąga Polaków, organy ścigania śpią
Firma Wellness & Spa sp. z o.o. (quality-spa.eu) z premedytacją wyłudza pieniądze na zakup sprzętu na siłownie, fitness. Pseudo Prezes - oszust, powielał ten sam schemat w UK i Hiszpanii. Zbieram poszkodowanych, by uderzyć w nich z najcięższego paragrafu. Proszę o Wykop Efekt!apartament-spa
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Komentarze (11)
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Dzięki !
W dzisiejszych czasach trzeba bardzo uważać
brzmicie jak... lekarze
ja mam to szczęście że wychowałem sie w kulturze saunowania bo rodzicełe na początku lat 80 byli w Finlandii na jakiejś wymianie ośrodków naukowych i zostało im objawione jakim cymesem jest sauna
tate potem w piwnicy domu wstawił saune, piecyk oczywiście samoróbka z jakiejś grzałki pierkarnika czy czegoś równie zmyślnego xD
od najmłodszych lat pamiętam zimową sesję rodzinną w saunie, a potem nacieranie śniegiem
za dzieciaka też w ogóle nie
Czego nie rozumiesz Areczku stojący za promocją w Biedronce? xD
Gdyby chodziło o babcię co ją okradli z 500 zł na leki i musi wybierać między lekami albo jedzeniem to bym się przejął.
Ale jak kogoś stać na kupienie prywatnej sauny to raczej z głodu nie umiera.
Myślę, że stać go na dobrego adwokata czy jakiś cwaniaczków od ściągania pieniędzy.
Niech się uczy od Cezarego Pazury