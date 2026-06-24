Ponad 3 mln zł kary dla Neonet
Neonet publikuje nieprawdziwe dane o dostępności i terminach wysyłki niektórych produktów, które sprzedaje na platformie Allegro. Nie informuje również o niedostępności kupionego towaru.kar0I3k
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Neonet publikuje nieprawdziwe dane o dostępności i terminach wysyłki niektórych produktów, które sprzedaje na platformie Allegro. Nie informuje również o niedostępności kupionego towaru.kar0I3k
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (17)
najlepsze
Ale wiecie, jak to działa po stronie sprzedawcy?
Jeśli sprzedajesz produkty na allegro z różnymi terminami wysyłki – np. część wysyłasz od razu, a część robisz na indywidualne zamówienie i ustawiasz dla nich np. wysyłka w 5 dni – to Allegro i tak potrafi wyliczać średni czas wysyłek na podstawie Twojej realnej historii.
W efekcie przy produkcie, który ma ustawione 5
firma chyba i tak jest w fatalnej kondycji finansowej