„Widzisz: produkt dostępny, wysyłka w 24 godziny. Kupujesz. Czekasz. I nic.”



Ale wiecie, jak to działa po stronie sprzedawcy?



Jeśli sprzedajesz produkty na allegro z różnymi terminami wysyłki – np. część wysyłasz od razu, a część robisz na indywidualne zamówienie i ustawiasz dla nich np. wysyłka w 5 dni – to Allegro i tak potrafi wyliczać średni czas wysyłek na podstawie Twojej realnej historii.



W efekcie przy produkcie, który ma ustawione 5 Pokaż całość