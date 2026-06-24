A wy zauważyliście aby te wszystkie fakty o generowaniu absurdalnych faktur i zarobków po kilka milionów rocznie / a niekiedy miesięcznie, skutkowało jakimikolwiek rozmowami o finansowaniu lekarzy w kraju?



Ja w TV widzę tylko ukrzyżowanie Kacprzyka z PO który to został rozstrzelany przykładnie przez każdego. Do tego wywalili zarząd w szpitalu i przesunęli do przodu tych z dalszych krzeseł, którzy zresztą wiedzieli o tych cudach finansowych tak samo jak ich poprzednicy i Pokaż całość