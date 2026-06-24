Mamy to! Lekarz może wyciągnąć ponad 10 milionów rocznie
Gdyby Pan Jędrzejewski skupił się tylko na pieniądzach i robił 5 operacji jelita grubego dziennie, chociaż z jego wypowiedzi wynika że mógłby i 6 spokojnie, to wyciągałby 40 tys. dziennie, 200 tys. tygodniowo, ponad 800 tys. miesięcznie, czyli 10 milionów roczniePIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
Jakby chciał to by mógł 200k tygodniowo zarazbiać nawet jak szpital przynosi straty, ale się na to nie zgodził.
Ja w TV widzę tylko ukrzyżowanie Kacprzyka z PO który to został rozstrzelany przykładnie przez każdego. Do tego wywalili zarząd w szpitalu i przesunęli do przodu tych z dalszych krzeseł, którzy zresztą wiedzieli o tych cudach finansowych tak samo jak ich poprzednicy i
Tu na nagłówku artykuł się kończy
Wyjechali by? Aha :D przy 14% ryczałcie, tak by było, trust me bro
Moze, może. Każdy może.
Zakop.