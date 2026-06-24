Naczelna Rada Lekarska proponuje AŻ 78 godzin tygodniowo
Lekarz może pracować maksymalnie 78. godzin tygodniowo, czyli 312. godzin miesięcznie. Taki zapis.. jest w nowej propozycji, którą przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (45)
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Jak już sie zgodzą na zasady kontroli, to obciąć ten czas o połowe.
Gdziejestlekarz.pl
@Pan_Miszuk: chcesz zeby cie taki chirurg operowal?
Bo jak raz się popracuje 12 h ciągiem, to się jeszcze nic nie stanie. Ale 5x12 to już za dużo, więc tygodniowy limit to np. 50 h.
Obowiązkowa rejestracja czasu to oczywistość. I żeby nie "pracowali" w paru miejscach jednocześnie. I też sensowne kontrole, a nie że o 13:00 skończył w Warszawie, a o 13:01
Nie dotyczy osób które wiedzę o ludzkim ciele i zdrowiu mają w mały palcu: Dla nich najlepiej po 80h/6dni w tygodniu.
Przypadek?