Dla porównania kiedyś w korpo miałem zapis w umowie żeby nie pracować ponad 50h na tydzień bo po tym czasie uznali ze praca jest nieefektywna i statystycznie ilość popełnianych błędów zeruje dodatkową produktywność. Ale co ja tam wiem nie odpowiadam za życie ludzi po wylewie obudzony 3 minuty temu ze snu XD