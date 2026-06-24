Szok po wywiadzie ordynatora. Padło żądanie wejścia prokuratury
Wywiad byłego ordynatora Szpitala Południowego w Kanale Zero wywołał lawinę komentarzy. Lekarz zarzucił byłym władzom plPIAN--A_A--KTYWNA
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Wywiad byłego ordynatora Szpitala Południowego w Kanale Zero wywołał lawinę komentarzy. Lekarz zarzucił byłym władzom plPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (17)
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Zapraszam, naprawdę zapraszam kolejnych typów próbujących mnie przekonać, że KO i ich
A debile od 30 lat na nich głosują, bo demokracji NIE MA. Jest idiokracja.
Ale do ordynatora czy do szpitala? :D
Nie wiem co w tym złego.