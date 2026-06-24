Nieźle gowno się rozlało. Szczeniaka z młodzieżówki partyjnej i bez doswiadxzenia to sobie można wsadzać do jakiegoś g---o-urzędu przewalającego papiery, a nie na szefa SOR, gdzie liczą się sekundy i zarządzanie takim bajzlem trzeba mieć w jednym palcu i ogarniać wręcz intuicyjnie / odruchowo, a nie się dopiero k…wa uczyć fachu. Kierwa do wyj…bki, przeprosiny i głęboka reforma, albo przerypiecie wybory. No i artyści niech już Wam na finiszu nie pomagają i Pokaż całość