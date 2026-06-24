Wczoraj o 22 wybrałem się do Biedry żeby znowu pozbyć się tych nieszczęsnych butli i odzyskać miejsce w bagażniku. Obrazek który zobaczyłem najlepiej podsumowuje jak ten rząd nas upodlił. Kolejka 3 osób ( cóż to za kolejka? ), ale ta trójka przybyła z pomocnikami, a każdy z pomocników zestawem worów i potencjalnie gotowych donosić kolejne. Widoku dopełniły wory z odebranymi już butelkami które obsługa ustawia obok automatu. Środek miasta, parking marketu zamieniony Pokaż całość