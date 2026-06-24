Puszki z Lublina jechały aż do Niemiec! Tak działa system kaucyjny w Polsce
Działający od października ubiegłego roku system kaucyjny w Polsce zaskakuje. Okazuje się, że opakowania z Lublina trafiały setki kilometrów dalej, nawet do Niemiec. Firma OK Operator Kaucyjny S.A. tłumaczy to fazą rozruchową i specyfiką procesu, jakim jest recykling butelek i puszek.Lokator87
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Komentarze (33)
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@xer2--her: Jeszcze powinien dostawać nalepkę nasobną, żeby z daleka było widać że zacny i rozumny człowiek kroczy XD
@xer2--her: moze jeszcze loda robila klientowi? Kolejne naklejki, banderole, i inne kartki wam sie marzą. Jak znam zycie to Polcy woziliby butelki z konca swiata zeby kaucje sobie odebrac. Takie nakleji zyskaly by moc "banknotu"
Wszystkie te podmioty należą do najbogatszego Niemca i wchodzą w skład grupy schwarza https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarz_Group
Lidl nie skupuje niekaucyjnych po 10gr charytatywnie tylko aby na tym zarabiać. Skoro ma własne zakłady przetwarzające odpad po przejęciu PreZero to logiczne, że będzie to robić na własnym podwórku, a nie u obcego.
https://www.prezero-pyral.com/en/thermal-processing/