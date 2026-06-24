Jeszcze niech mu przybiją rozbój z narzędziem niebezpiecznym - wszak wydębił tą strzelaniną dwie butelki wódki XD

Tak bardziej serio, to nie widziałem jeszcze strzelających ślepaków do sztucera ( osoba ze sztucerem widnieje na zdjęciu ), więc jeśli sam ich sobie nie zrobił ( co jest banalnie proste, ale też nie słyszałem żeby ktoś to robił ) to pewnie lał z ostrej. Idiota, nawet strzał oddany pod ostrym kątem w górę nie Pokaż całość