Doradca marszałka strzelał z broni na cześć młodej pary... między domami
Łowczy okręgu wałbrzyskiego i doradca marszałka województwa dolnośląskiego w sprawach łowiectwa, jednocześnie członek dolnośląskiej struktury PSL, urządził popisy strzeleckie w miejscu publicznym, w środku wsi.ewag05
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Komentarze (35)
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Tak bardziej serio, to nie widziałem jeszcze strzelających ślepaków do sztucera ( osoba ze sztucerem widnieje na zdjęciu ), więc jeśli sam ich sobie nie zrobił ( co jest banalnie proste, ale też nie słyszałem żeby ktoś to robił ) to pewnie lał z ostrej. Idiota, nawet strzał oddany pod ostrym kątem w górę nie
Tylko Areczka będą ścigać za jeden przypadkowy nabój. Kanalie w togach prawie 2 lata nie widziały podstaw do ścigania klauna głównego policji, który wysadził komendę nielegalnym granatnikiem. A nawet uznali go za poszkodowanego... we własnym przestępstwie. I żadna inna kanalia w todze nie piardnęła nawet, że to upadek jakichkolwiek standardów prawnych i