Jawność wynagrodzeń lekarzy! Zdecydowana deklaracja Polaków
Dwie trzecie Polaków jest za jawnością wszystkich wynagrodzeń lekarzy finansowanych ze środków publicznych wynika z najnowszego sondażu UCE Research. Przeciwnicy ujawnienia zarobków medyków stanowią bardzo niewielki odsetekSzotyTv
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Komentarze (35)
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@James_Error: jako osoba pracująca w SSP jestem za jawnością na maksa. Moje zarobki również.
A najlepiej u wszystkich.
Wszyscy. Wszystko.
Jawność wszystkich wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Czy to kontrakt z firmą, czy umowa o pracę. Pracujesz ze środków publicznych - pieniądze z tych środków są jawne. Nie ważne czy lekarz, architekt, programista czy firma budowlana. Bo jak zostawimy gdziekolwiek ukryte zarobki, to po prostu wały przeniosą się tam, tylko będą ci ludzie bardziej uważni bo tu problemem nie są
@kefas_safek: to zdecydowanie. Bene.
A ja bym to nawet rozszerzył - jestem za pełną transparentnością. Jak w Norwegii - możesz zajrzeć w PIT sąsiada.
Wtedy nie będzie - przepraszam za nowomowę - pelosiaństwa, wałków i tak dalej - albo inaczej: będą, ale zminimalizowane co do agregatu.