Ja bym usunął z tego zdania słowa "lekarzy" i sformuował to tak:

Jawność wszystkich wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Czy to kontrakt z firmą, czy umowa o pracę. Pracujesz ze środków publicznych - pieniądze z tych środków są jawne. Nie ważne czy lekarz, architekt, programista czy firma budowlana. Bo jak zostawimy gdziekolwiek ukryte zarobki, to po prostu wały przeniosą się tam, tylko będą ci ludzie bardziej uważni bo tu problemem nie są Pokaż całość