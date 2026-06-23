Czy Miodowe Lata miały na celu utrzymać porządek społeczny? (Nie)poważna analiza
Miodowe lata pokazują klasę pracującą, która marzy o awansie ekonomicznym, ale serial regularnie unieważnia te marzenia, po czym przywraca bohaterów do bezpiecznego porządku. W ten sposób serial uczy, że prawdziwe szczęście nie polega na zmianie pozycji społecznej, lecz pogodzeniu się ze swoją rolą.Zbychu222
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Komentarze (70)
najlepsze
może w latach 50 w Stanach ta sama idea im przyświecała - to nie unieważnia analizy
porządek społeczny to watość od początku czasów
Tak samo jest w:
* anime, gdzie daje się filery z których nic na koniec nie wynika, bo tak czy owak trzeba kontynuować wątki z mangi
* seriale młodzieżowe/z superbohaterami. Pojawia się nowy wielki zły i po pokonaniu wszystko wraca do normy. Chyba takie Power Rangers
Weźmy takie Family Guy (czy Simpsonowie) - co by się nie działo to na koniec odcinka wracamy z grubsza do początku.
A co stałoby się z Miodowymi Latami, gdyby bohaterowie odnieśli sukces i wskoczyli do klasy