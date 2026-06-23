Większość (o ile nie wszystkie) sitcomy tak mają, że preferują stabilną fabułę. Jeśli sitcom wyłamie się przyjętego porządku to często nie ma odwrotu i trzeba non stop fabułę pchać do przodu (i liczyć się z konsekwencjami).

Weźmy takie Family Guy (czy Simpsonowie) - co by się nie działo to na koniec odcinka wracamy z grubsza do początku.

A co stałoby się z Miodowymi Latami, gdyby bohaterowie odnieśli sukces i wskoczyli do klasy Pokaż całość