Dr Emil Jędrzejewski odpalił prawdziwą b---ę. Ujawnił, że antybohater ostatnich dni, Dawid Kacprzyk, swoją niekometencją doprowadzał do śmierci pacjentów. A do tego fałszował dokumentację medyczną. Obejrzyjcie szokujące wyznanie byłego ordunatora w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Zgony na SOR w szpitalu południowym. Skrót rozmowy z Dr. Jędrzejewskim
Dr Emil Jędrzejewski odpalił prawdziwą b---ę. Ujawnił, że antybohater ostatnich dni, Dawid Kacprzyk, swoją niekometencją doprowadzał do śmierci pacjentów. A do tego fałszował dokumentację medyczną. Obejrzyjcie szokujące wyznanie byłego ordunatora w Warszawskim Szpitalu Południowym.Frugos
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Komentarze (103)
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Temat trzeba grzać do czerwoności, aż politycy wreszcie ugną karki i zrobią porządek z tą „nadzwyczajną kastą”.
Bo kiedy część środowiska zaczyna uważać się za bogów, pacjent przestaje być człowiekiem, a staje się pozycją w rozliczeniu, 5 minutowym epizodem.
Mówiąc wprost: dla niektórych zdrowie i życie ludzi to po prostu kolejna pozycja do zmonetyzowania.
Dziś padło na randoma jutro na ciebie lub kogoś ci bliskiego.
Tu potrzebna jest rewolucja, powinny spadać głowy
Mmmm, wybitna ta czekolada panie prezydencie. Dubajska się wręcz chowa!
Słowa o tym, że "cały szpital o tym wiedział" ale nikt z tym nic nie robił bo się bali tego, że Pan
@troloking: Jednak PiS jest gorszy. Bo chyba nie myślisz, że problemy w szpitalach się zaczęły za PO?
Żeby był PiS BIS potrzebne będą
1. Zakupy specjalistycznego sprzętu od randomowej osoby - sprzęt oczywiście ma być zepsuty
2. Losowe prawo ogłaszane na konferencjach prasowych, zmieniane co
kundle od michnika warczą, karawana jedzie dalej.
1 nie dajmy zrobić z tego tematu PIS vs KO.
Obie partie są w to umoczone mniej więcej po równo i obie g---o robiły z lekarskim Bizancjum.
2 skłamał bym gdybym powiedział że się tego nie spodziewałem będąc kiedykolwiek na sor i mając porównanie jak to wygląda w innych krajach. U nas sor to poczekalnia przed kostnica i słysząc gaslighting lekarzy którzy piszą jak to spędzają
Aktualnie zobaczcie jak szambo wybija, zaczęło się że ktoś znalazł informacje że gościu
Jednak informacja nieprawdziwa, możemy zamykać temat