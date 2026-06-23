Słuchałem tej rozmowy na kanale zero i aż musiałem kilka razy przewijać bo nie wierzyłem w to co słyszę. Przecież to co on mówi plus ostatnie wiadomości o bajońskich sumach, które zarabiają lekarze bo zrobili sobie z publicznej służby zdrowia prywatny folwark to dowód na kompletną degrengoladę moralną tego środowiska.



Słowa o tym, że "cały szpital o tym wiedział" ale nikt z tym nic nie robił bo się bali tego, że Pan Pokaż całość