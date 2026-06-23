Zbyt wcześnie na odebranie prawa wykonywania zawodu Kacprzykowi? Izba Lekarska z
Na obecnym etapie jest zbyt wcześnie na decyzje o odebraniu prawa wykonywania zawodu Dawidowi Kacprzykowi - poinformowała Naczelna Izba Lekarska (NIL). Dodała, że właściwe organy samorządu lekarskiego podjęły czynności wyjaśniające w związku z doniesieniami dotyczącymi lekarza.MisterMinister
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Nie po to mu zwrócili z powrotem te pół miliona, żeby się teraz nie podzielił;)
@Anomalocaracid: Możesz nazwać mnie świrem, ale powiedz to mojemu ojcu, który się nią wyleczył - tak poza tym pamiętaj, ze pandemia skończyła się wraz z wojną. Nie wiem, jak TY, ale ja uważam, że Putin powinien dostać Pokojowego Nobla - zakańczając pandemię uratował więcej istnień ludzkich, niż zginęło do tej pory na tej wojnie;)
Poza tym nie wierzę żeby on był jedynym winnym całej sytuacji. Ktoś podpisał umowę, ktoś wiedział co tu jest grane, ktoś mu te pieniądze wypłacał...