No ale chwileczkę. Prawo wykonywania zawodu lekarza odbiera się za rażące zaniedbania z wykonywaniu zawodu lekarza. Gościa powinien dojechać jakiś Urząd Skarbowy czy nawet zwykły sąd za fałszowanie faktur, ale nie róbmy tutaj jakiegoś palenia czarownic.

Poza tym nie wierzę żeby on był jedynym winnym całej sytuacji. Ktoś podpisał umowę, ktoś wiedział co tu jest grane, ktoś mu te pieniądze wypłacał...