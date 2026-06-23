często przechodze obok takich napojów to widze jak jedna paleta stoi ponad miesiąc nawet nim zostanie całkiem wyczyszczona ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ludzie mają w dupie kupować coca cole za 10zł + kaucje. To samo dzieje się już z woda mineralną. Często jak była promocja na cisowianke to nawet nie było szans wziąć zgrzewke, a teraz? to tak jakby dopiero wystawili palety z magazynu ( ͡ ° ͜ Pokaż całość