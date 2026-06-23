Napoje 1,5l mogą kosztować ponad 10 zł. Rząd wraca z podwyżką opłaty cukrowej
Opłata cukrowa w Polsce ponownie w górę. Tym razem niektóre komponenty opłaty mogą wzrosnąć aż dziesięciokrotnieObserwatorGospodarczy
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Opłata cukrowa w Polsce ponownie w górę. Tym razem niektóre komponenty opłaty mogą wzrosnąć aż dziesięciokrotnieObserwatorGospodarczy
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Komentarze (128)
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Lekarzom żałujecie?
Ja już nie kupuję napojów, a używam polskiego saturatora dafi, a naprawdę sporo tego kupowałem. Tyle mają ze mnie i tego podstku
Jeżeli projekt upadnie i za kilka lat wraca (już jako propozycja ówczesnej opozycji) to wtedy role się zamieniają - znów pokazują TV rząd i pozycję i ci sami ludzie
@Vinizius: COOOOOO? Czy Ty właśnie zasugerowałeś, że Tusk jest populistą, a popieranie lub sprzeciwianie się czemuś zależy tylko i wyłącznie od tego, jak to wpłynie na słupki poparcia?
wchodzić w drugi próg podatkowy i nie być w stanie kupić kolorowej wody z gazem, kraj mem xD
Krowie wystarczy żreć trawę aby ją doić, polak niczym się nie różni.
@znowuzapomnialemhasla: Bardziej memem jest to, że podatkiem zostały objęte napoje zero, ale wszystkie inne rzeczy w których masz tony cukru już nie. Niech sobie ktoś poczyta czasami ile na przykład cukru potrafią mieć płatki śniadaniowe o ciastach, słodyczach, słodzonych jogurtach itp nie wspominając już nawet xD
@NocnyAtakPterodaktyla: Mnie bardziej rozwala to, że podatkiem objęte zostały również napoje zero/bez cukru a jednocześnie wszelkiej maści słodycze, ciastka, jogurty słodzone itp już na przykład nie xD
lekarzom żałujecie wy ruskie onuce?
Kvrwa, dwudziesta gospodarka świata a roboli za minimalna plus 500zl nie będzie stać na słodki napój po nocce w sobotę xDDD
@mariusz_z_blighttown: Lekarzom nie można żałować, chcesz żeby łowcy skór znowu grasowali w Polsce? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@tomasz-diog: Lekarze też. Nawet był taki wątek, że jakąś babę uratował sanitariusz który był osobą uczącą się na lekarza bo lekarz wypisał kartę zgonu a baba wstała xD Ogólnie takich wątków z lekarzami było kilka i kilku z nich też poniosło konsekwencje jeden stracił na jakiś czas prawo do wykonywania zawodu
Podatek tylko dobija ten cały system.
Kij w oko złodziejom z PiSu i taki sam kij w oko złodziejom z obecnej koalicji.