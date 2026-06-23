Policja w Polsce to maszynka do robienia pieniędzy? Mamy na to twarde, urzędowe kwity. W Senacie właśnie ruszyła oficjalna petycja (P11-92/26), która ma raz na zawsze zakazać rozliczania policjantów z patologicznych "statystyk i słupków".



Oto co wyciąga oficjalnymi pismami od ministerstw, NIK i samej KGP (wszystko potwierdzone w dokumencie!):



Targety na mandaty: Komendant Główny oficjalnie narzucił jednostkom, by w 2026 r. minimum 50% wszystkich mandatów dotyczyło wyłącznie prędkości. Norma musi się zgadzać!



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