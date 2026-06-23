Ujawniono tajne wytyczne Policji: Normy mandatowe i 823 mln zł zabrane kierowcom
Ujawniono w Senacie kwity na policyjną maszynkę do pieniędzy! W Senacie ruszyła petycja z linku o patologicznym systemie statystyk. KGP zmusza do norm (min. 50% mandatów za prędkość), a RPO alarmuje o limitach legitymowań na patrol. Dokumenty obnażające dojenie kierowców na 823 mln zł w petycji!MXMR
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Komentarze (29)
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Sama kwotę mandatów policja ma w dupie, budżet prawdopodobnie też bo np. tu się wymienia niby zawrotne 800M to w skali państwa drobniaki.
Założenie jest więc niby prawidłowe - nie chodzi o kasę, niestety wykonanie jest typowo milicyjne. Tzn. komendanci to banda niedorobionych intelektualnie śmierdzących leni, którzy lubują się w statystykach
@ostatni_lantianin: Nie, łapiemy 10 Januszy na rowerach, bo ich się jeszcze łatwiej łapie
(Na wyższe stanowisko)
Ciekawe, czy w Sądzie można powołać biegłego, że Policjanci, którzy wystawili mandat nie są wstanie pełnić służby, gdyż nie zrobili by nawet przewrotu w przód....
Oto co wyciąga oficjalnymi pismami od ministerstw, NIK i samej KGP (wszystko potwierdzone w dokumencie!):
Targety na mandaty: Komendant Główny oficjalnie narzucił jednostkom, by w 2026 r. minimum 50% wszystkich mandatów dotyczyło wyłącznie prędkości. Norma musi się zgadzać!
Dojenie
Relatywnie najgroźniejsze są dostawczaki jeżdżące po chodnikach bo taki samochód ma znacznie gorszą widoczność niż osobówki.
Tak samo jak praktycznie