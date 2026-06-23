Murale w Bielsku-Białej - wyjątkowa galeria pod gołym niebem
Jeżeli wybieracie się do Bielska-Białej to nie możecie tego przegapić! Ponad 30 wyjątkowych prac rozsianych po całym mieście. Murale w Bielsku-Białej to fajny pomysł na spacer po mieście!jakub-juszynski
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Komentarze (6)
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Tutaj jest wszystko tylko niestety trzeba mieć cwelbooka założonego
https://www.facebook.com/p/Muralove-B-B-Bielsko-Bia%C5%82a-i-okolice-100090874616483/?wtsid=rdr_1ZocxYBkrDYx1hp0I