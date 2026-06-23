Lekarze dużo zarabiają, bo ich praca jest wymagająca i są surowo rozliczani
Lekarz, który zaszył dwie chusty w ciele pacjenta we Wrocławiu jest prawomocnie niewinny. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok uniewinniający dla pana doktora, bo przecież nie może on liczyć każdej chusty, która przechodzi przez jego ręce w czasie operacji.adenrno
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Tak surowo, że nawet Ziobro mając do dyspozycji wszelkie organy Państwa (Sądy/prokuraturę) nie mógł rozliczyć jednego lekarza za śmierć ojca;)
xD
@subyello: Zgadzam się - Zero akcji;)
Każdemu może się to zdarzyć. To że zmęczenia od robienia wywiadu w TV podczas jednoczesnych dyżurów w 3 szpitalach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie ukrywam, że prędzej uwierzę foliarzom co będą leczyć pacjenta kadzidłami i tańcem wokół ogniska, że łajdakowi w białym kitlu co kosząc 100000 miesięcznie będzie chciał ze mnie zedrzeć 3.4 pensji na „konsultację”.
Za maseczki i respiratory szumowski odpowiedział? Tych afer bylo mnóstwo. Skoki ambergold.
Tym krajem rządzą same k.rwy