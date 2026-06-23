Szczerze mówiąc dlatego ludzie wolą wierzyć nawet szamanom co prowadzą darmowe poradniki online samoleczenia. Lekarz na w dupie twoje zdrowie, to jest łase na kasę bydlę, które chce by Polskie NFZ przypominało służbę zdrowia w USA.

Nie ukrywam, że prędzej uwierzę foliarzom co będą leczyć pacjenta kadzidłami i tańcem wokół ogniska, że łajdakowi w białym kitlu co kosząc 100000 miesięcznie będzie chciał ze mnie zedrzeć 3.4 pensji na „konsultację”.