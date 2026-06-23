"My zapłacimy za te etaty. Nie będzie płacy 200 tys., tylko 10 osób dostanie 20 tys. Koszt dla państwa będzie ten sam, a pacjent dostanie paradoksalnie mniej" - stwierdził prof. Tadeusz Zielonka. "Będzie tym gorzej, że więcej lekarzy będzie wystawiało więcej badań" - podsumował prof. Zielonka