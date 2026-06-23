Lekarz przeciwny zwiększeniu liczby lekarzy: "To zalewanie pożaru benzyną"
"My zapłacimy za te etaty. Nie będzie płacy 200 tys., tylko 10 osób dostanie 20 tys. Koszt dla państwa będzie ten sam, a pacjent dostanie paradoksalnie mniej" - stwierdził prof. Tadeusz Zielonka. "Będzie tym gorzej, że więcej lekarzy będzie wystawiało więcej badań" - podsumował prof. Zielonkatomasztomasz1234
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Komentarze (61)
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Ale dla Pacjentów to powinno być 100zł kaucji za wizytę, z tego 80zł zwracane przy udanej wizycie. 100zł kary jak nie przyjdzie i te 20zł dla każdego by tych co odwiedzają hobbystycznie lekarza po nic odsiać. Jestem w stanie płacić 20zł co wizytę, byle nie
Ktoś mi wytłumaczy dlaczego 10 lekarzy zrobi mniej dla pacjentów niż 1 lekarz, bo nie łapię?
Chyba gorzej być nie może, wolałbym żeby leczyło mnie 5 swieżaków, którzy są rzeczywiscie dostępni a nie 1 jaśniepan 150k, który nie zleca badać i wie lepiej.
Przecież to co zrobił POPIS to jest zbrodnia na narodzie.
Profesor a idiota. Lub żałosny krętacz. Pacjent dostanie więcej: więcej terminów, więcej uwagi, więcej wyboru.
Właśnie o to chodzi. A jak się nie podoba to zapraszam wy######.
Tak jeżeli rynek=naczelna izba to jak najbardziej.( ͡° ͜ʖ ͡°)
gdyby tylko istniał jakiś centralny system gromadzenia danych medycznych...
Przecież to musi być bait xD zwłaszcza ten prof. Zielonka na wykopie xD
To brzmi jak plan!