Skuteczne odparcie agresora gazem pieprzowym
Naruszenie nietykalności cielesnej i szybka karma. Stop chamstwu kierowców.PieknyWojciech
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Naruszenie nietykalności cielesnej i szybka karma. Stop chamstwu kierowców.PieknyWojciech
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Komentarze (20)
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Państwo z gówna, bo na karton to trzeba choć się przejść i dobrego poszukać;)
A żona bandyty już rozkręcała umiejętności aktorskie i prawie się popłakała przy policjancie.
Szkoda, że autor nie zastosował wyjątku dziennikarskiego, bo bandzior na to zasługiwał.