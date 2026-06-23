Groźby karalne, policja, karetki
Odwiedzam okolice potężnej elektrowni w Będzinie. Zaczyna się bardzo spokojnie, a kończy bardzo ostro. Na miejscu patrole policji i karetki pogotowia. Oczywiście wszędzie znaki zakazu i rzekomo nie można robić zdjęć. Ale można stracić głowę...PieknyWojciech
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
@Blaskun: Nie wydaje mi się, aby to była prawda. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sprawdzasz teren jakiej to prokuratury (zazwyczaj jest opisane w Internecie). Zgrywasz materiał na płytę CD/DVD (najlepiej dwie, dla pewności i piszesz na nich: kopia1, kopia 2). Wysyłasz do tej prokuratury zawiadomienie:
Miejscowość: [Miejscowość], dnia [Data] r.
Komentarz usunięty przez moderatora