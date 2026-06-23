Euro 7 nadchodzi, już niedługo, już za chwilę :)
Norma Euro 7 nadchodzi! Gotowi na rewolucję? Bo oto nadciąga unijny triumf biurokracji nad zdrowym rozsądkiem. Film idealnie pokazuje, jak z pasją ocalić planetę. Zapnijcie pasy.mirekwirek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 72
- Odpowiedz
Komentarze (72)
najlepsze
Ciekawe, że siedzieli cicho gdy wchodziła Strefa Wolna od Biedy w Krakowie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
wejdzie euro7 to znowu fabia 1.0 będzie kosztowała 150k
@Pomarancza_2310: temat od dawna ogarnięty, nazywa sie hamulce bębnowe
maluch już spełniał te wymogi :)
@mirekwirek: Hmmmm. Wycięcie DPF to często najmądrzejsze posuniecie w starszych samochodach. Wiadomo, że jest potrzebny zmodyfikowany soft albo emulator.