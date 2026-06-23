Żydowskie wojsko świadomie zabijało palestyńskie dzieci. Najnowszy raport ONZ
Komisja śledcza ONZ stwierdziła, że żydowska armia i siły bezpieczeństwa z pełną świadomością i premedytacją atakuje i zabija palestyńskie dzieci, co skutkuje ludobójstwem, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu.marbar4241
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Komentarze (34)
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@FuzzyWuzzy_: a mnie nurtuje co zrobią państwa arabskie, jakie sankcje wprowadzą, czy to przypadkiem nie państwa regionu powinny świecić przykładem ?
Ciekawe że o życie i godność Palestyńczyków musi walczyć zlewaczała Hiszpania a nie Saudowie, Turcja czy Katar
Popiera czy krytukuje?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art40688071-ranny-palestynczyk-jako-zywa-tarcza-na-masce-jeepa-idf-izraelska-armia-bada-sprawe