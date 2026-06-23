Komisja śledcza ONZ stwierdziła, że żydowska armia i siły bezpieczeństwa z pełną świadomością i premedytacją atakuje i zabija palestyńskie dzieci, co skutkuje ludobójstwem, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu.