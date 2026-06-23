Komuna wróciła! Wchodzi dyrektywa wymuszająca parytet kobiet w zarządzie spółek
Dyrektywa Women on Boards, która ma zostać wdrożona do polskiego prawa w czerwcu 2026 roku, zobowiązuje spółki giełdowe, w tym spółki Skarbu Państwa, do zapewnienia co najmniej 33% udziału osób niedostatecznie reprezentowanej płci w organach spółki łącznie (Zarząd + Rada Nadzorcza).RECAPTCHASSIE
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Komentarze (28)
najlepsze
lepsze wyniki finansowe,
korzystniejsze wskaźniki giełdowe,
niższe ryzyko operacyjne,
większą innowacyjność i zaangażowanie zespołów"
jaka jest obowiązująca w tej dyrektywie definicja kobiety?
@RECAPTCHASSIE: Chodzi o to że w wielu cywilizowanych krajach (np w Hiszpanii) zmiana płci to zwykła czynność administracyjna możliwa do ogarnięcia w ciągu jednego dnia.
https://finanse.wp.pl/zolnierze-za-granica-zmieniaja-plec-chca-miec-benefity-jak-kobiety-7002986191989408a
Szkoda, że tak to nie funkcjonuje wszędzie, wtedy takie pomysły jak parytety i wiele innych przepisów nie ma sensu. Sam bym chętnie został kobietą żeby
@RECAPTCHASSIE: dlatego w interesie wszystkich mężczyzn w tym kraju jest walka o prawa osób transpłciowych, gejów i lesbijek.
Jak będzie można zmieniać płeć jak skarpetki to skończy się dyskryminacja mężczyzn bo każdy komu się to nie podoba zostanie prawnie kobietą i też dostanie +5pkt w rekrutacji.
Po zmianach: Kobieta w zarządzie - żona, córka, osoba z d--y aby obsadzić stanowisko. Ważne aby litera K w dowodzie osobistym była.
Zgadnijcie kto straci na tym najwięcej.....
Bo już mi ręce opadły;)