a dlaczego parytet tylko w zarządach? należy zacząć od podstaw i na śmieciarce co najmniej jedna kobieta powinna jeździć. podobnie w hutach i kopalniach. poza tym jaka jest definicja kobiety w zarządzie? jeśli ma jajka jak nasza sławna poślini to wystarczy, że czuje się kobietą? jeśli jakiś robol nagle poczuje się czarną, islamską kobietą o skłonnościach homo to będzie miał kilka dodatkowych bonusów, żeby trafić do zarządu? łapie się na kilka parytetów Pokaż całość