Polska powinna postawić na medyczną AI, zanim zabraknie lekarzy
Pacjenci coraz częściej oceniają empatię sztucznej inteligencji wyżej niż realnych lekarzy, a poziom błędów wyspecjalizowanych modeli medycznych spada do pojedynczych cyfr. Autor przekonuje, że to państwo, a nie korporacje, powinno odpowiadać za wdrożenie AI w polskiej medycynie.real_scoria
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Komentarze (26)
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I wyobrażam sobie to tak, że będziesz za jedną wizytą dostarczać tyle danych ile się a potem będzie to analizowane automatycznie. Być może
Do tego zamiast importować leki zacznijmy leczyć się pokrzywą, mniszkiem i psim smalcem. Świetny pomysł na niszczenie systemu zdrowia.
Ty: pacjent dostal konwulsji
AI: przeprawszam, czegostampiryny nie podaje sie przy chorych nerkach
Ty: pacjent zmarl
AI: przykro mi, czy moge CI pomoc w czyms jeszcze?