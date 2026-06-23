darmowy chatgpt z dostępem do wszystkich najnowszych badań, odkryć i diagnoz > p0lski konował mający 5 minut na pacjenta jebiący na 4 etatach/kontraktach na raz po 500 godzin miesięcznie z gównianą wiedzą z gównianych studiów sprzed 30 lat bojący się przepisać badanie za 50 zł na NFZ bo za drogo. No i za konowałem stoi cała kasta i mafia, 200k darmozjadów ciągnących z budżetu po 2 miliony rocznie każdy, minimum