Quake 30 lat temu popchnął pecety w prawdziwe 3D
Gdy id Software wypuściło Quake w 1996 roku, gracze dostali nie tylko kolejną brutalną strzelankę z widoku pierwszej osoby. Dostali grę, która popchnęła całą branżę w stronę prawdziwego 3D, sieciowej rywalizacji i pecetów coraz mocniej zależnych od dedykowanego sprzętu graficznego.ochucki
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Komentarze (64)
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Ale wracając do tematu, to Quake, elder scrollsy, hirołsy, MDK, rollercoaster typhoon, Scott, stunt, pierwsze NFS, czy nawet GTA... Wiem, nie wymieniłem
Doom 2016 ma już z kolei 10 lat i na tle nowych produkcji w gatunku wcale nie wygląda jak gra z dekadą na karku a większość nadal przewyższa jeśli chodzi o poziom oprawy wizualnej.
gorzej kolego bo jeszcze dochodzi do tego zwyczajne "na o-------l". I nie to nie jest kwestia tego że "gry są rozbudowane" że "jest wiele problemów ze sterownikami" czy "wszystko wymyślono" bo moderzy pokazują często że gra może byś ileś razy szybsza, albo stabilniejsza, albo ma 10x bardziej rozbudowaną rozgrywkę (a czasem wszystko na raz).
W sumie to dla
Możecie wiara wierzyć lub nie - ale w pełniaka gram dopiero teraz, pierwszy raz w życiu. (quakespasm) Z OSTem NIN...
Czyeści lat minęło, a ja stoopkami przebieram pod biurkiem jakbym znów był młokosem... Mój dziewiczy rejs w kłeja <3
Witness Me!
Do tej pory to jest mega grywalna gierka!