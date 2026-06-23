Teraz wszystko praktycznie na jedno kopyto i na tym samym silniku.

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gorzej kolego bo jeszcze dochodzi do tego zwyczajne "na o-------l". I nie to nie jest kwestia tego że "gry są rozbudowane" że "jest wiele problemów ze sterownikami" czy "wszystko wymyślono" bo moderzy pokazują często że gra może byś ileś razy szybsza, albo stabilniejsza, albo ma 10x bardziej rozbudowaną rozgrywkę (a czasem wszystko na raz).W sumie to dla