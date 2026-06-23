Meta szpiegowała własnych pracowników. Dane z programu właśnie wyciekły
Firma Meta zamknęła kontrowersyjny program Model Capability Initiative, który śledził ruchy myszki, klawiaturę i aktywność pracowników. Powodem nie była krytyka załogi, lecz wyciek poufnych danych, w tym prywatnych rozmów i ocen wydajności, do całej firmy.real_scoria
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Komentarze (21)
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@jamajskikanion: nigdy, przecież tak działa cały świat. Kiedy ludzie zrozumieją, że wystarczy nie kraść? Wyobraź sobie jak fajnie byłoby zostawić rower bez zapinania, bo wiesz, że nikt go nie ukradnie.
Wycofali się z tego po tygodniu bo soft tak zamulał komputery, że nie dało się pracować. ;)
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