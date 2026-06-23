Wytłumaczcie mi jak można się przepracować jak płowa tych godzin jest tylko na papierze? Wpisują siebie godziny i dyżury, na których nikt ich nie widział, dopisują się do zabiegów, w których nie uczestniczą itd. Jakby to wszystko było w systemach komputerowych autoryzowane karatami imiennymi to nagle się okaże, że nie przepracowali nawet 1/3.