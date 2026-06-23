Zarobki lekarzy w Polsce doganiają Niemcy. Kosztem potężnego przepracowania
O pensjach lekarzy w Polsce dyskutuje się od dawna. O temacie znów zrobiło się głośno za sprawą młodego lekarza z Warszawskiego Szpitala Południowego, który w rok zarobił niemal 1,6 mln zł. Nie wszyscy medycy otrzymują jednak tak pokaźne pensje, choć powodów do narzekania raczej mieć nie powinni. PoFXMAG
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Komentarze (61)
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@17loginbylzajety: i jeszcze mają czas na bycie radnym.
Tzn. jest multum pazernych ludzi ale nie rozumiałem czemu akurat lekarze ze swoją wiedzą, co najmniej średnimi zarobkami jako jedyna grupa zawodowa w PL wolą sobie niszczyć zdrowie jebiąc +2 etaty w miesiącu niż żyć skromniej ale z normalnymi godzinami. Teraz wiem że te nadgodziny to był pic
Jesteśmy wspaniałym narodem, który gotowy jest na wyrzeczenia dla dobra ogółu, pomijając osobiste korzyści.
I chętnych nie brakuje, to nadal pensja lepsza niż u większości specjalistów.
Żeby była jasność - c---a mnie boli ile zarabiasz. Lekka k-----a mnie by jednak wzięła gdyby się okazało, że jebiesz na 3 etaty. I nie dlatego, że Ci zazdroszczę kasy, lecz dlatego, że istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że będziesz mnie
Jak policzyć wszystkie ich etaty i godzinówki, to wychodzi, że doba w Polsce ma więcej niż 24 godziny!
Oni są tak efektywni w pracy, że załamują czasoprzestrzeń.
- Czy syn pułkownika może zostać generałem?
- Nie
- Dlaczego?
- Bo generał też ma syna
Informacja nieprawdziwa.
(Powinno być) Kosztem kieszeni podatnika.