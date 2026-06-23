Deweloper chwali się że 90% nabywców na ich apartamenty to medycy
Nano recepta inwestycyjna oferta specjalna dla środowiska medycznego. W odpowiedzi na te potrzeby stworzyliśmy ofertę inwestycyjną, która w ostatnim czasie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród lekarzy. W minionym miesiącu aż 90% nabywców Nano Apartamentów to osoby związane z branżą medycznąairaG
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Komentarze (27)
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@fremmm: do czego niby dojdzie? xD
Dziesięć innych afer miało już rozkręcić rewolucję, teraz trend na tę lekarską, ale pewnie 10 następnych już dojrzewa w kolejce.
Sam się udzielam, ale nie mam złudzeń. To jest smutne jak cholera, ale skończy się jak zwykle - jak na memie:
dajcie mi już tą rewolucje francuską
ludzie, oligarchowie bawią się nami jak pionkami w taniej grze, wcisneli nam wojnę płci, żebyśmy nie wypowiedzieli im wojny klasowej
@pro_meth: przecież nawet temu pociotkowi z KO nie odbiorą prawa do wykonywania zawodu. Żyjemy w państwie mafijnym w którym niektórzy są uprzywilejowani. Lekarze dosłownie szantażują naszym życiem i oni mają się bać jakiegoś odebrania uprawnień?
"Podniesiemy Wam czynsze :D "