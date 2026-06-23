To proponuję, by ci co się już z państwowego nażarli i teraz mają przychód z najmu popracowali w szpitalach pro bono pod groźbą odebrania prawa do wykonywania zawodu. Jak to powiedziała ta obrażona pani doktor: Jest praca to się pracuje, a to czy są z tego pieniądze czy nie to inna sprawa. To niech pracuje.