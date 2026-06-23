Rolnik oddał 35 ha z myślą o parku dla mieszkańców. Powstanie centrum danych
Rolnik z Teksasu przekazał 35 ha organizacji ekologicznej z myślą o stworzeniu parku dla mieszkańców. Ekolodzy ziemię sprzedali gminie, ta firmie IT. Zamiast parku będą mieli wielki data center, który wywinduje ceny energii i wody.roman-swoboda
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Komentarze (36)
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Właściciel wreszcie zdecydował się ja sprzedać miastu za stosunkowy bezcen a rok później zaczęli pracę nad zmianą MPZP co by częściowo zmienić jej przeznaczenie na budowlaną ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Same świry, co drugi udaje szczęśliwego...
Powstałe tam centrum danych ma już niewiele wspólnego z tamtymi wydarzeniami.