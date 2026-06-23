Daleko szukać nie trzeba. W mieście moich rodziców była prywatna, ogromna działka leśna bez prawa zabudowy/przekształcenia jako 'zielona enklawa' (położona praktycznie w centrum miasta).



Właściciel wreszcie zdecydował się ja sprzedać miastu za stosunkowy bezcen a rok później zaczęli pracę nad zmianą MPZP co by częściowo zmienić jej przeznaczenie na budowlaną ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )