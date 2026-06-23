"Niczego nie ukradłem, ciężko pracowałem - mówi Robert Górski, lekarz pogotowia. Przez dwa lata pandemii zarobił blisko 6 mln zł. Ostatnio zarabia około miliona rocznie. Lekarz jest zielonogórskim radnym, popierał Łukasza Mejzę w wyborach do Sejmu." To był moment w którym im wszystkim się odkleiło XD NIE KŁAM MEDYKA! XDDD

Robert Górski Oszczędności: 2.000.000zł Papiery wartościowe: wartość 150.000zł Nieruchomości: Mieszkanie z piwnicą o powierzchni 74,24 mkw o wartości 720.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Mieszkanie z piwnicą o powierzchni 65 mkw o wartości 325.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Mieszkanie z piwnicą o powierzchni 51 mkw o wartości 300.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Mieszkanie o powierzchni 56,52 mkw o wartości 410.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Mieszkanie o powierzchni 56,52 mkw o wartości 410.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Mieszkanie o powierzchni 56,52 mkw o wartości 410.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Mieszkanie o powierzchni 118,07 mkw o wartości 460.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Mieszkanie o powierzchni 118,07 mkw o wartości 460.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Garaż o powierzchni 30,6 mkw o wartości 75.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Lokal użytkowy o powierzchni 46,9 mkw o wartości 600.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Działka budowlana o powierzchni 1306 mkw o wartości 653.000zł (małżeńska wspólnota majątkowa) Działka budowlana o powierzchni 804 mkw o wartości 402.000 (małżeńska wspólnota majątkowa) Dochód: Wynagrodzenie ze stosunku pracy: Praktyka lekarska ogólna - 1.674.299zł Dieta z tytułu pełnienia funkcji radnego: 46.453zł Pojazdy: Mercedes GLS, 2016, wartość 275.000zł Renault Koleos, 2012, wartość 40.000zł Renault Megane III, 2008, wartość 15.000zł Renault Grand Espace IV (użyczony przez rodzinę), 2007, 25.000zł Rower Babboe City Mountain 500 Wh, 2020, wartość 20.000zł Rower Babboe Curve Mountain 500 Wh, 2018, wartość 20.000zł Laptop MacBook Pro, wartość 15.000zł