Trzech lekarzy z Wielkopolski wystawiło w rok prawie 57 tysięcy zwolnień.
Uruchomienie procedury wyjaśniającej dało efekt. Miesięczna liczba zwolnień wystawianych przez trzech lekarzy spadła o połowęmaakumba
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Uruchomienie procedury wyjaśniającej dało efekt. Miesięczna liczba zwolnień wystawianych przez trzech lekarzy spadła o połowęmaakumba
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Komentarze (57)
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@MiKeyCo: Ma podstawy do rozróżnienia ludzi od półdebili
Za to to powinno być więzienie, a nie zawieszenia czy grzywny
Kazde swiadczenie jako usługa, gdzie, kiedy, w jakim podmiocie (szpital, ośrodek itp), jaki pacjent, od kiedy do kiedy wizyta
57000 zwolnień rocznie -> spadek o połowę -> 28 500 zwolnień rocznie przez 3 lekarzy -> 9500 zwolnień rocznie przez jednego lekarza -> 792 zwolnień miesięcznie przez jednego lekarza -> 25 zwolnień dziennie przez jednego lekarza
No to trochę dalej sporo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
if pacjent.twierdzi_ze_chory() and przelew.is_zaksięgowany():
pacjent.wyslac_na_l4(days=14)