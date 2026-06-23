Jprd jaka to jest klika to sie we łbie nie mieści. Znajomy pasożyt doi ZUS praktycznie od covidu symulując depresje. Przelewa babie co miesiac za niby wizyte a ta mu wystawia te zwolnienia. Trwa to już chyba piąty rok. Pol roku L4 potem jakies rehabilitacje 3 mce. 3 mce przerobi bo zawsze sie znajdzie frajer co nie chce swiadectwa pracy i dalej hajlajf. I tak sie to kręci. Ale ja sie pytam Pokaż całość