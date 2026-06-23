Posłanka czekała 3 tygodnie na świadczenie, zwykli ludzie czekają 2 lata
23 miesiące dokładnie tyle w kolejce musi czekać przeciętny pacjent na specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu. Tymczasem posłanka to samo badanie zrealizowała w zaledwie dwadzieścia jeden dni. Kolejne nadużycia w publicznej opiece zdrowotnej?kasia-nowak85
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Komentarze (32)
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Jeżeli już mieszkam w kraju, w którym się dzieją takie rzeczy, to chciałbym, by polityk po takim zdarzeniu rezygnował...
@inozytol: rezygnowal? Czy zwolniony dyscyplinarnie za oszustwa? Chciałbyś, zeby taki polityk poszedł, gdzies do urzędu i od jego decyzji zależy, czy dostaniesz na cos pozwolenie?
A jak już to nie dlatego że nie działa się wielki Polak denerwuje ale dlatego że lekarze dużo zarabiają, to boli.
Nie ma nadziei dla tak myślącego
Skrócenie z 2 lat na 21 dni to sukces, jest i łatwo i szybko. A przeciez nie napisali, że to będzie dotyczyć KAŻDEGO.
Czekają i w wielu przypadkach zdych-ją.
Rząd ma ważniejsze sprawy na głowie. Jak tam świadczenia dla artystów-nierobów? ( ͡º ͜ʖ͡º)