2. Wprowadzimy łatwy w obsłudze (bla bla bla) system rezerwacji wizyt (bla bla bla), a tym samym skrócimy kolejki.

No przecież to był ich DRUGI konkret:Skrócenie z 2 lat na 21 dni to sukces, jest i łatwo i szybko. A przeciez nie napisali, że to będzie dotyczyć KAŻDEGO.