Salowy zarabia więcej niż nauczyciel. Kolejne podwyżki mogą pogrążyć szpitale.
To w końcu za dużo czy za mało tych lekarz?cooltang
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To w końcu za dużo czy za mało tych lekarz?cooltang
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Komentarze (23)
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Akurat salowy/salowy to nie lekarz.
To sobie sprawdźcie ile zarabia nauczyciel, bo początkujących nawet kasjerki wyprzedzają XD
https://wskz.pl/aktualnosci/ile-zarabia-poczatkujacy-nauczyciel/
https://www.gowork.pl/poradnik/4/zarobki/zarobki-w-lidlu-sprawdz-ile-zarobisz-w-popularnym-dyskoncie/
@PepikPL: Ale po paru latach nauczyciele nagle lądują w 2. progu, a kasjerka zawsze pozostanie na poziomie niewiele wyższym od najniższej krajowej tak że tego. Nauczyciele tak p------ą, jacy to są poszkodowani, a i tak dostają taką kasę za taką c-----ą robotę - wystarczy obejrzeć Matura to Bzdura.
@tumiwisizm: salowy tak, etat nauczyciela to 18 godzin i salowy nie ma 2 miesięcy płatnych wakacji + ferii zimowych + ferii świątecznych 3 razy w roku
3850 zł netto
Ile zarabia początkujący nauczyciel w zwykłej szkole?
3 950 zł netto
Ile
Użeranie się z dużą grupą obcych dzieci i ich rodzicami - zawód całkowicie bez wysiłku :)
Jeśli jednak zdecydowanym "kosztem" szpitali są wyłącznie pensje
Tylko całkowity reset może coś zmienić.
@starter5: jak chcieli tak mają.