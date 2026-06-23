Kolejki do specjalistów nie są przez brak lekarzy, a przez to, że taki przyjmuje po 1-2 h w tygodniu, bo za tyle NFZ szpitalowi zapłaci. "Bo limity". Specjalistów mamy, problem w tym, że za pacjenta nie chce nikt płacić. Dlatego potem szpital "dokłada" do pani/pana dochtorostwa, bo inaczej nikt do takiej placówki w mieście powiatowym nie chce "na etat" (a w zasadzie kontrakt) przyjść.

Jeśli jednak zdecydowanym "kosztem" szpitali są wyłącznie pensje Pokaż całość