Z okazji Dnia Ojca: Zbadaj się, żeby być tatą jak najdłużej!
Dobra chłopy, najlepszym prezentem, jaki możecie dziś dać swoim dzieciom, jest Wasze zdrowie. W ramach kampanii "Panowie, jazda po zdrowie!" Fundacja Hasco-Lek oferuje darmowe badania profilaktyczne m.in. USG jąder, USG prostaty oraz ocenę poziomu markera PSA.Famine
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Komentarze (27)
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Ulala, 35 osób.
Ciekawe czy się zbierze tych 35 facetów 🙃
To ja uzupełnię o http://pacjent.gov.pl/program-moje-zdrowie
Idź póki jeszcze hajs jest na takie rzeczy ( ͡º ͜ʖ͡º)
W programie Moje Zdrowie nie jest od 35? Bo nie pamiętam. Ja robiłem sobie po 30 roku ale prywatnie z okazji 30 uro pełen pakiet badań.
Jak to "do wyboru"?