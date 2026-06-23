Koniec tanich zakupów na Temu i Shein. UE wprowadza 3 euro dopłaty do KAŻDEJ r
: Od 1 lipca 2026 roku wchodzi w życie nowa opłata celna, która zdemoluje sens zamawiania drobiazgów z Chin. Bruksela likwiduje zwolnienie dla paczek do 150 euro i nakłada sztywne 3 euro (ok. 13 zł) cła na każdy... pojedynczy przedmiot w przesyłce. Jeśli zamówisz 4 tanie rzeczy, dopłacisz ponad 51 zFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 175
- Odpowiedz
Komentarze (175)
najlepsze
Jak to w skansenie sterowanym przez stare dziady bez polotu🤡
@Chris_Karczynski: xDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, świetny żart milordzie
Po co likwidować biurokrację i wymogi ekologiczne.
Można nałożyć podatek.
LEWICA.
@a665321: Nie.
Dopłacają jedynie do kilku branż strategicznych, reszta musi żyć z tego co wypracuje.
Gdybyśmy mieli niskie koszty pracy
Pamietam czasy gdy nie płaciło sie Vatu i nie było limitu przesyłki od którego jest darmowa wysyłka i np można było kupić przedmiot za 5 zł i doszedł z Chin za free xD
Wszystko zgodnie z planem.
@shadow-ban:
importer nie zaplaci tego, bo on sie nie p------i z taka iloscia, a powyzej 150 ojro to i tak musial normalnie clic... tyle ze na wiele p-----l, clo wynosi 0 procent :D