Ta dopłata miałaby sens, gdyby nie to, że wielu rzeczy po prostu się u nas nie da kupić - od ubrań, pierdółek do domu aż po części do elektroniki. Mam wzrost lekko powyżej przeciętnej i w polskim sklepie nie jestem w stanie znaleźć na siebie spodni - wszystko jest za krótkie w KAŻDYM sklepie, nawet w tych drogich sklepach. A na Shein nie ma problemu. Chcę kupić delikatną folię na okno. U Pokaż całość