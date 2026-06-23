Ten system działa tak, moja składka zdrowotna to 2500 - 3000 miesięcznie przez pół roku (przez drugą połowę mniej bo takiego bogacza trzeba drugim progiem dojechać), żona około 1500 miesięcznie. Tak więc płacimy 4000zł miesięcznie i oczywiście korzystamy z prywatnej opieki medycznej. Dodatkowo jakiś czas temu u syna pojawił się nagle peoblem ortopedyczny. Udaliśmy się do lekarza który skierował nas do ortopedy. Nie pamiętam już hostorii ale pojaeił się temat kliniki ortopedycznej Pokaż całość