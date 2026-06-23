Średnie miesięczne zarobki lekarzy z wszystkich faktur to 80 tys. zł.
Nomadmum pozyskała dane z biura księgowego obsługującego lekarskie JDG. Dane na podstawie 1 tys. JDG pokazują, że średnio miesięcznie z wszystkich faktur lekarze z tego biura mają 80 tys. miesięcznie. Rekordzista 400 tys. zł miesięcznie. Pokrywają się one z oświadczeniami majątkowymi innych lekarzy.Stulejman_Beznadziejny
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Komentarze (82)
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ALE ja poszedłem o krok dalej i wyciągnąłem dane z KSeF... Na podstawie próby 120tys podmiotów średnia na miesiąc z faktur na jednego lekarza wyszła 112.056,78zł brutto.
@Mariusz357: jak byłem tym ksef ❤️
I dlaczego mamy kryzys mieszkaniowy i służby zdrowia?
Nie wiem choć się domyślam.
Lekarze zatrudnieni w publicznym systemie opieki zdrowotnej powinni mieć status osób pełniących funkcje publiczne. Ich wynagrodzenia powinny być wysokie – dostosowane do realiów rynkowych – ale w pełni jawne, co wiązałoby się z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych. Medyków tych powinny również
Obecnie 'prywatne wizyty' sprowadzaja sie do zalatwienia kolejki do drogiego sprzetu kupionego przez NFZ.
Nic dziwnego ze człowiek zarabia 50% ponad średnią (~4x mediana? XD) krajową a czuje się jak absolutny biedak i ma wrażenie ze ceny są ustalane pod kogoś z zarobkami x3 tyle XD
@szmichal: ... i jeszcze w sprzęt specjalistyczny trzeba zainwestować - a tak sprzęt za miliony używa za free.
Ale którym z dwudziestu? ¯\(ツ)/¯