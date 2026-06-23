Czy lekarz, czy pielęgniarka, nie powinna stać w kolejce stwierdza dr Artur Płachta, członek NRL Bo jeśli ja stoję w kolejce do badania, to nie pracuję, a w tym czasie kilku pacjentów nie otrzyma pomocy. Jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie Polakówi z tego tytułu należą nam się pewne przywileje