Lekarz wprost oczekuje przywilejów w kolejkach
Czy lekarz, czy pielęgniarka, nie powinna stać w kolejce stwierdza dr Artur Płachta, członek NRL Bo jeśli ja stoję w kolejce do badania, to nie pracuję, a w tym czasie kilku pacjentów nie otrzyma pomocy. Jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie Polakówi z tego tytułu należą nam się pewne przywilejetomasztomasz1234
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Komentarze (43)
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Ale jak hydraulik stoi w kolejce to może w tym czasie naprawiać jednocześnie tylko jeden kran w jednym domu, a taki lekarz jest w stanie zrobić 10 dyżurów w 10 szpitalach i to w 3 miastach na raz...
@Artkn:
Ale tylko jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o zarabianie to dobra może mieć nawet i 50h