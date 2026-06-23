Lekarz-emeryt 1,7 mln zł przychodu, 0,7 mln zł dochodu w rok
Jarema Paprocki - lekarz, radny powiatu Lubartowskiego, emeryt. Przychod z działalności lekarskiej: 1,728,406.99 Dochod z działalności lekarskiej: 718,902.46tomasztomasz1234
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Komentarze (27)
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@slawek_s gość prowadzi poradnie, poza tym ze względu na koszt sprzętu, nikt nie zakłada gabinetu stomatologicznego żeby pracować w nim samemu, podstawy przedsiębiorczości.
@johny-bravooo: lekarze porównują się do Dody. Patologia, goni patologię xD