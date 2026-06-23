Czegoś nie rozumiem, jak to jest że kierowca zawodowy musi mieć tachograf itd żeby kogoś nie zabić bo za dużo pracuje a lekarz może sobie j---ć ile chce godzin? To może jednak nic takiego ważnego nie robią i nie powinni tyle zarabiać, co?



Powinno sie to uciąć, nasz kraj to naprawde bliżej ma do jakichs wschodnich klimatów niestety niż rozsądku. Albo zresztą żeby nie było. Nie powinniśmy się tak naprawde na nikogo Pokaż całość