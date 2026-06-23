Lekarz z Zielonej Góry miał 32 lata i zarobił 4,3 mln zł. "Niczego nie ukradłem"
W 2021 r. dochody Roberta Górskiego z działalności leczniczej przekroczyły 4,3 mln zł, a rok później wyniosły 1,6 mln zł. w ostatnich latach jego roczny dochód wciąż przekracza milion złotych. W 2019 r. lekarz poparł w wyborach do Sejmu Łukasza Mejzę, którego nazywał wprost swoim przyjacielemkyloe
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Komentarze (74)
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"Twierdzi, że miesięcznie przepracowuje ponad 300 godzin, podobnie jak wielu innych specjalistów medycyny ratunkowej."
"Górski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, realizuje szkolenia i świadczy usługi medyczne dla innych podmiotów. Wcześniej pracował w pogotowiu podczas weekendów, pełnił nocne dyżury oraz niektóre zmiany
@stivenus: 7 dni w tygodniu po 10h? Jestes pewien?
Czy moze po 3h a potem kolejne 3h robil w podmiocie drugim i kolejne w podmiocie 3? A potem jeszcze szkolenia prowadzil.
Fajnie ze pracujac na ~1/3 etatu w kilku podmiotach placa tyle za kilka godzin.
Dla programisty to by wymagało 5x mitycznego overemploymentu w lokalnych firmach na raz. ;o
Albo to tyle co zarabia jakiś senior SWE w Googlu w USA https://www.levels.fyi/companies/google/salaries/software-engineer?country=254
@markee: Zawody lekarskie przyciągały pazernych cwaniaków znacznie dłużej - w latach 90. i za PRL łapownictwo było w tym fachu nagminne.
Nie widzicie, że to przepisy są pisane pod lobby? Lobbying musi być zdelegalizowany i surowo karany.
Bo to, że między KO widać aparycję Dawida K. to jest złoto konkretne ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nie rozumiem takiego podejścia "bo ja jestem devem i dużo programowałem w pracy i poza to mi się należy". A dlaczego nie należy się człowiekowi, który wstaje mega rano, żeby wywieźć śmieci? Dlaczego nie należy się ratownikowi medycznemu, który
Pojęcia takie jak uczciwość, odpowiedzialność, moralność, o honorze już nie wspominając mozemy juz traktowac jak historyczne ciekawostki, a nie wartości, które powinny stać u podstaw takiego zawodu.
Nie chodzi nawet o same wysokie zarobki, bo odpowiedzialna i wymagająca praca powinna być dobrze
@fotiks1984: Jasne że widzą ale będą kłamać i iść w zaparte bo jakiekolwiek przyznanie się jest sprzeczne z ich finansowym interesem. Zauważ, że brak nawet pojedynczych głosów sprzecznych z ogólną branżową narracją - to pokazuje stopień zdyscyplinowania ale też demoralizacji tego środowiska
Niestety to prawda :|
Powinno sie to uciąć, nasz kraj to naprawde bliżej ma do jakichs wschodnich klimatów niestety niż rozsądku. Albo zresztą żeby nie było. Nie powinniśmy się tak naprawde na nikogo
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków