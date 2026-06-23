Bohaterscy nastolatkowie. Nie wyciągnęli telefonów, ale rzucili się na ratunek
Nad stawem Barbara w katowickim Giszowcu rozegrała się dramatyczna walka o życie mężczyzny, który tonął w tym akwenie, ukrytym głęboko w lesie. Zanim na miejsce dotarli ratownicy kluczową rolę odegrali przypadkowi świadkowie - dwoje nastolatków. Wydobyli topielca i prowadzili resuscytację.ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Pics or it didn't happen ( ͡° ͜ʖ ͡°)
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
@renniferlopez2: ale po co, to wykop. my wiemy wszystko lepiej
@sylwke3100: ja też nie wiem..... eh młodość rządzi się swoimi prawami
Czyli po pierwsze zyebali bo powinno się wpierw zadzwonić, po drugie to zamiast pozwolić naturalnej selekcji funkcjonować to oni musieli naturze przeszkodzić. Nie wiem co tu jest do chwalenia