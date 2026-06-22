Miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia aut. Wpadł po raz kolejny
43-letni kierowca Seata zatrzymany podczas działań "Trzeźwość" miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że obowiązuje go aż sześć dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją sądu najbliższy miesiąc spędzi w areszcie.MCz89
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Komentarze (50)
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Poczekaj jeszcze trochę. Gdy wbije dziesiąty dożywotni zakaz, to dostanie darmowego hot-doga na Orlenie.
@kwanty: ja tu jedynie widze maly mankament mianowicie - dlaczego typ po 2 zakazie nie trafil za kraty a zamiast kolejnego nie trafil na dluzej tylko doszlismy do 6 :P
@kwanty: Albo nie działa, albo jest gównianie. Jakim cudem znowu jezdzi? Przecież powinien siedzieć już dawno.
1) Publiczny rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów.
2) Bezwzględne więzienie za złamanie zakazu.
3) Oczekiwanie policji na donosy i nagrania od ,,życzliwych".
A potem już tylko kolekcjonowanie przez państwo skazanych pokemonów.
A potem wyskoczy jakiś rzecznik policji i będzie "chlip, chlip, źli ludzie robią samosądy".