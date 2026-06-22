Izba lekarska w Łodzi kupiła 15 mieszkań. Tłumaczy, że to inwestycja
(03.2026) Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi przeznaczyła środki ze składek członkowskich na zakup 15 mieszkań pod wynajem. Zrobiliśmy to aby zabezpieczyć przed inflacją środki samorządu podkreśla w rozmowie z Expressem Ilustrowanym doktor Paweł Czekalski, były prezes Okręgowej Rady Lekarskiej.tomasztomasz1234
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Komentarze (36)
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https://wykop.pl/link/7966277/lekarze-zarobia-jeszcze-wiecej-od-lipca-wzrosna-wynagrodzenia-zasadnicze/komentarz/137452779/to-jest-juz-patoligia-cala-budzetowka-laczenie-z-personelem-niemedyczntm-szpitali-dostala-w-tym-roku-solidarnie-zenujace-3-podwyzki-a-uwierzcie-mi-tam/strona/1#137453129
Rodziny zabezpieczcie bo ten kraj się wyludni.
Nie mogą wynajmować nieruchomości w celu zarobkowym. Mogą na cele własne.
@Official: to właściwie też jest dziwne.