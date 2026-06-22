Nawet 70 proc. pacjentów przyjętych poza kolejką. Klinika z karą od NFZ
W jednej z klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego większość pacjentów była przyjmowana poza kolejką - informuje portal Rynek Zdrowia. W związku z nieprawidłowościami na placówkę nałożono karę wynoszącą niemal 300 tys. złotych. Klinika odrzuca oskarżeniafreedomseeker
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Komentarze (18)
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@miszczumsc: A dostał podatnik :)
Przezabawny kraj.
https://wykop.pl/link/7966375/izba-lekarska-w-lodzi-kupila-15-mieszkan-tlumaczy-ze-to-inwestycja/komentarz/137452197/a-moze-moznaby-zmniejszyc-skladki-skoro-maja-nadmiar-pieniedzy/strona/1#137453095
https://wykop.pl/link/7966277/lekarze-zarobia-jeszcze-wiecej-od-lipca-wzrosna-wynagrodzenia-zasadnicze/komentarz/137452779/to-jest-juz-patoligia-cala-budzetowka-laczenie-z-personelem-niemedyczntm-szpitali-dostala-w-tym-roku-solidarnie-zenujace-3-podwyzki-a-uwierzcie-mi-tam/strona/1#137453129
Winowajcy oraz beneficjenci jej nawet nie odczują.