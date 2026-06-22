Buahahahhahhahahah! 70% to oni są w stanie udowodnić! 😂 Na bank jest tego więcej. Zaraz się okaże, że nasza służba zdrowia wybudowana i wyposażona za nasze służy tym co prywatnie się leczą u ordynatorów oddziałów....ergo obecnie są w prywatnych rękach.... Za co oczywiście trzeba zapłacić milion rocznie! Wszak zarządzanie kosztuje!