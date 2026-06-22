Jan R. jeździ jak Majtczak, próbował staranować kursantkę na autostradzie A4.
Matka przerażonej dziewczyny obiecała zgłosić zdarzenie na policję.dashcambandit
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Matka przerażonej dziewczyny obiecała zgłosić zdarzenie na policję.dashcambandit
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Komentarze (78)
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@ArnoldZboczek: Kompleksy, frustrację i odstawanie od reszty na innych płaszczyznach. Jeżeli masz ćwoka, który nie może zaimponować dziewczynie i znajomym ani osiągnięciami zawodowymi, ani sportowymi, ani intelektualnymi To przeważnie kupuje jakiegoś wyjeżdżonego gruza ze znaczkiem "Premium", nazywa to "pasją", a następnie wciska gaz do dechy na prostej i odreagowuje kompleksy. Wtedy przez chwilę w swoim mniemaniu czuje się "KIMŚ".
O wiele
Jakby jeden z drugim stracił ukochaną bmw czy audi którą dyma pewnie w garazu w wydech
Bo uwaga ...... bo jak jedziesz 200-300 km/h na lewym, to wg Polaków na FB już możesz.
Za to jak jedziesz przepisowo, to na lewy nie
@pifqo: podejrzewam, że piszesz o mnie. Szkoda, że zapamiętałeś tylko ostatnie zdanie mojego komentarza.
Na Wykopie sprawa jest prosta. Jak ktoś jechał wbrew przepisom (auta "poganiacze"), to absolutnie i w żadnym wypadku nie możesz skrytykować również zachowania tego drugiego kierowcy, bo inaczej na pewno popierasz łamanie przepisów. Rzygać się chce na wasz poziom.
Na kamerze odległości wydają się większe, a w rzeczywistości mogło to być jakieś 50-70 metrów pomiędzy wyprzedzanym pojazdami. Mało, żeby się schować przy różnicy prędkości i zachowaniu bezpiecznych odległości od pozostałych aut.
Ale czy ktoś może mi napisać w jakim celu nagrywające auto z pierwszego nagrania zjechało na lewy pas? W 0:03 była zmiana pasa, w 0:31 powrót na prawy pas, bez wyprzedzenia jakiegokolwiek auta. O co tutaj chodziło?
Czasami wystarczy spojrzeć w lusterko, zrozumieć widziany obraz i dla własnego bezpieczeństwa poczekać 5 sekund dłużej na prawym pasie.