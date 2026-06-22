Obstawiam w ciemno, że na FB 98-100% osób skupia się na tym, że jechali za długo na lewym (czyli np: 30 sek zamiast 15 sek) i tym samym zablokowali osoby, które potrafią przez 500 km jechac na lewym i ich już NIKT się nie czepia XD

Bo uwaga ...... bo jak jedziesz 200-300 km/h na lewym, to wg Polaków na FB już możesz.

Za to jak jedziesz przepisowo, to na lewy nie Pokaż całość