Brak znieczulenia i nielegalne opłaty. Fatalny stan polskich porodówek
Najwyższa Izba Kontroli ujawnia niepokojące kulisy funkcjonowania polskich porodówek. Z najnowszego raportu wynika, że mlaeticia
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Najwyższa Izba Kontroli ujawnia niepokojące kulisy funkcjonowania polskich porodówek. Z najnowszego raportu wynika, że mlaeticia
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Bóg chyba już nie chce więcej owieczek w takim wypadku ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)