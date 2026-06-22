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Ale to nie jest kozioł ofiary, tylko częśc systemu, gdzie setki jak nie tysiące lekarzy tak zarabia.I co, system składa się z 15000 kozłów ofiarnych? No chyba k---a nie, to chciwe ryje, które poszły do zawodu by się nachapac i wyrwac z systemu ile się da, a ludzie niech sobie zbierają na dzieci w zbiórkach (