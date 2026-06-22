Szpital zwrócił Kacprzykowi pół miliona za "skorygowane faktury"
Dawid Kacprzyk jednak zachowa zwrócone 500 tysięcy bo Szpital Południowy zwrócił mu te pieniądze na kontoeMWu12
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Dawid Kacprzyk jednak zachowa zwrócone 500 tysięcy bo Szpital Południowy zwrócił mu te pieniądze na kontoeMWu12
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (38)
najlepsze
Ale to nie jest kozioł ofiary, tylko częśc systemu, gdzie setki jak nie tysiące lekarzy tak zarabia.
I co, system składa się z 15000 kozłów ofiarnych? No chyba k---a nie, to chciwe ryje, które poszły do zawodu by się nachapac i wyrwac z systemu ile się da, a ludzie niech sobie zbierają na dzieci w zbiórkach ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ
@text: Ogólnie tak masz rację, natomiast jednostkowo w tej sprawie są tak samo winne władze szpitala i na pewno jest więcej trupów w szafie, Zwłaszcza jeśli ktoś się dokopie kto był poza kolejką w salonie vip. Więc z ich perspektywy to kozioł ofiarny i może się sprawa rozpłynie. Wyborcza już rozmywa sprawę, ale
Te pieniądze mu się po prostu należały!
Lekarze w ekstazie (๑˙❥˙๑)