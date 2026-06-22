Zarobiła 1,7 mln zł. Lekarka reaguje emocjonalnie. "Największa przykrość"
72-letnia pediatra i neonatolożka od 11 lat kieruje szpitalem powiatowym w 7-tysięcznym miasteczku na Mazowszu. Jej wzburzenie wynika z wzięcia na tapet przez media jej oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że w 2025 r. zarobiła na etacie dyrektorskim 437 tys. zł brutto. Ale oprócz pełnienia funairaG
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Komentarze (67)
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No i co żeście autystycy z wypoku znowu narobili? Ludziom jest przez was przykro! Jak nie jakimś wariatom drogowym majtczakom sprawiacie przykrość to deweloperom i innym grupom społecznym. A to
Ale zanim to, to bym chcial zeby nasprowadzali hinduskich lekarzy tak jak sciagaja hinduskich IT, zeby im ceny pospadaly ;)
Rodzina 2+3 - płaci ciut ponad 100 zł na miesiąc za jej wysokość
Powinno być pediatrżka. Zakop za nie do końca zlewaczałe osoby dziennikarskie z WP.
Dlatego zmniejszmy limity na specjalizajcje lekarskie. System wytrzyma.
w rozdaniu jesiennym i wiosennym zostaly tysiace wolnych miejsc specjalizacyjnych.
Ludzie maja w dupioe meczyc sie na internach anestezjologiach geriatriach. Wola nie robic specjalizacji jesli nie moga zrobic tej ktora sobie wymarzyli- co jest logiczne.
W dermatologii zarabia sie pieniasdze 8-16 i idzie do domu. A nie krew mocz kal zatrrzymania krazenia pretensje
To wcale nie musi sie udac. Czesc pojdzie do klinik medycyny estetycznej robic usta glonojada szonom i nie bedzie musiala robic tego, czego oczekuje rzad.