"Jej zdaniem, kluczem do problemu szpitali powiatowych w małych miasteczkach, oddalonych od dużych ośrodków, są stawki. Lekarzy w okolicy nie ma, więc, żeby skłonić ich do dojazdu do Łosic, dyrektorka musi im zaoferować więcej, niż mają w dużych ośrodkach."



Dlatego zmniejszmy limity na specjalizajcje lekarskie. System wytrzyma.