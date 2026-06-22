A jak w zeszłym roku starszy pan w podobnej sytuacji skutecznie obronił sie przy użyciu toporka to było wielkie halo ヽ ( ͠ ° ෴ ° ) ﾉ



Swoją drogą ciekawe jak to sie skończyło - sprawa była bardzo medialna, jakby został skazany to już na pewno by o tym trąbili, tak więc chyba wygląda na to, że jak sie bardzo chce to można ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Pokaż całość