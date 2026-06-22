Nowy Dwór: amstaff wbiega na posesję i zagryza psa
W Nowym Dworze (dolnośląskie) pies wbiega na posesję i zagryza biegającego po podwórku chihuahua.WielkiNos
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W Nowym Dworze (dolnośląskie) pies wbiega na posesję i zagryza biegającego po podwórku chihuahua.WielkiNos
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Komentarze (83)
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Swoją drogą ciekawe jak to sie skończyło - sprawa była bardzo medialna, jakby został skazany to już na pewno by o tym trąbili, tak więc chyba wygląda na to, że jak sie bardzo chce to można ( ͡° ͜ʖ ͡° )
@jasper-jons_: oczywiście że tak ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Te czarne karynska sa gorsze niz sebixy, bo mysla, ze przez szpare miedzy nogami beda nietykalne.