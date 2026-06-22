To jest już patoligia cala budżetowka łączenie z personelem niemedyczntm szpitali dostała w tym roku solidarnie żenujace 3% podwyzki, a uwierzcie mi tam sie czesto naprawdę nie przelewa. Natomiast dokrory, najbogatsza grupa zawodowa w polsce fostanie 8,5%. Pazernośc i lobbing lekarzyków nie zna zadnych granic