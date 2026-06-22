Lekarze zarobią jeszcze więcej. Od lipca wzrosną wynagrodzenia zasadnicze!
Zamiast obniżek pensji to podwyżki! Mimo najwyższych zarobków netto w europie lekarzy. Od 1 lipca ich pensje jeszcze wzrosną w artykule minimalne zasadnicze pensje bez dodatków typu dyżury na UoP. Czy idzie za tym poprawa usług i specjalista dostępny od ręki?Let_Me_2_Be
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Komentarze (8)
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https://wykop.pl/link/7966375/izba-lekarska-w-lodzi-kupila-15-mieszkan-tlumaczy-ze-to-inwestycja/komentarz/137452197/a-moze-moznaby-zmniejszyc-skladki-skoro-maja-nadmiar-pieniedzy/strona/1#137453095
https://wykop.pl/link/7966373/nawet-70-proc-pacjentow-przyjetych-poza-kolejka-klinika-z-kara-od-nfz/komentarz/137452381/kare-powinni-dostac-lekarze-ktorzy-lamali-prawo-i-ten-proceder-prowadzili-a-nie-szpital-ktory-oplaci-to-z-publicznych-pieniedzy/strona/1#137453075
PA-TO-LO-GIA
Czyli sky od the limit.
Ustawa ta to zasłona dymna wprowadzona na rzecz propagandy dawnych rządów PiS.